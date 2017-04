Telenor legg ned tre kystradioar

Telenor opplyser tysdag at Telenor Kystradio skal moderniserast og digitaliserast, og at stasjonane i Vardø, Florø og Tjøme lagt ned frå 1. januar 2018. Dette rammar 22 fast tilsette og 2 mellombels tilsette ved dei tre stasjonane.

Samtidig skal bemanninga aukast med til saman 12 nye stillingar ved kystradiostasjonane i Bodø og Rogaland.

Dei tilsette ved kystradiostasjonane som blir lagt ned, vil få tilbod om overføring til dei to stasjonane som er att, mens dei overtalige vil få tilbod om sluttavtalar og omstillingsbistand, opplyser Telenor.

Moderniseringa medfører ingen endringar for Telenor Kystradios kundar eller deira radioutstyr. Telenor opplyser at dei to nye kystradiostasjonane vil bere navnene Kystradio Sør og Kystradio Nord.

– Tjøme Radio, Florø Radio og Vardø Radio er stasjonar som alle har bidratt betydeleg til å skape tryggleik og sikkerheit til sjøs i deira område i nærmare 100 år. Det er sjølvsagt vemodig å legge ned stasjonar som innanfor deira regionar har opparbeidd eitt solid namn og rykte som står for tryggleik og sikkerheit til sjøs, seier direktør for Telenor Kystradio Terje Hammer.

(©NPK)