Ap utfordrar Dale om arbeidsplassar i landbruket

I Stortingets spørjetime onsdag måtte landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) svare på spørsmål om regjeringa er villig til å bidra meir for å skape ei næring for framtida.

Arbeidarpartiets landbrukspolitiske talsmann Knut Storberget meinte regjeringa sviktar. Landbruk og skogbruk er viktige næringar som ikkje er knytt til oljeindustrien, framheva han.

Storberget peika på at matindustrien og jordbruket framleis er den største fastlandsnæringa med over 120.000 arbeidsplassar, men at talet går ned.

– Likevel har regjeringa i budsjett og oppgjer med jordbruket foreslått å kutte i tiltak. Trass i at behovet for tiltak og særleg investeringar er stort: Det er investeringsbehov på over 20 milliardar i åra som kjem, sa Storberget, og utfordra Dale på om regjeringa er villig til å endre kurs.

Dale bad Storberget ta uroa heilt med ro. Fleire vender tilbake til jobb og fleire unge satsar på jordbruk enn på mange år, svarte han. Han kontra også med at inntektsutviklinga er dobbelt så sterk som i andre sektorar og at matproduksjonen er høgare enn nokon gong.

Dessutan har jordbruket og næringsmiddelindustrien tatt i bruk ny teknologi som gjer arbeidet meir effektivt, meinte landbruksministeren.

– Er det dumt? Openbert ikkje. Vi veit at jordbruket sjølve har gjort eventyrlege investeringar, svarte Dale.

(©NPK)