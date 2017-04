Det blir lettare å starte opp igjen på vidaregåande utdanning

– Dei som droppar ut av vidaregåande, må få ei ny moglegheit til å fullføre når dei blir motiverte igjen. Det vil hjelpe dei ut i jobb og aktivitet. Derfor vil vi endre regelverket som held dei utanfor, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

I dag har ungdom berre rett til vidaregåande opplæring i fem år etter at opplæringa starta. Dersom dei ikkje fullfører innan desse fem åra, må dei vente til dei er 25 år før dei får ny rett til vidaregåande opplæring.

Regjeringa foreslår òg å gi fleire innvandrarar rett til vidaregåande opplæring. Denne retten har ikkje innvandrarar i dag dersom dei alt har gjennomført vidaregåande i heimlandet.

– Desse menneska er i ein umogleg situasjon. Det verste er at det ofte rammer nokon av dei som har størst moglegheit til å integrerast raskt og ta ei lengre utdanning. Derfor er det på høg tid at vi avskaffar dette hinderet, seier Røe Isaksen som kallar regelverk vi har i dag for "håplaust".

(©NPK)