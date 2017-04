EOS-utvalet fann opplysningar om journalistar hos Forsvaret

Leiaren i EOS-utvalet overleverte onsdag årsmeldinga for 2016 til Stortinget.

"Utvalget har i 2016 kritisert Forsvarets sikkerheitsavdelings (FSA) behandling av opplysninger om journalister i FSAs datanettverk. Ytringsfrihet og pressefrihet er sentrale verdier utvalgets kontroll er satt til å verne. Utvalget forventer at det ikke finner tilsvarande opplysninger i FSA igjen", skriv EOS-utvalet i rapporten.

Under ein inspeksjon i FSA i 2015 såg utvalet at avdelinga behandla opplysningar om ein journalist, blant anna i ein rapport som inneheldt opplysningar frå opne kjelder om fødselsår, bostedadresse, skatt, registreringar i Brønnøysundregistra og artiklar i media om Forsvaret over ein lengre periode.

"Etter utvalgets syn er det uheldig at personopplysninger om en journalist og hans journalistiske virksomhet ble innsamlet og lagret i om lag fire år, uten at det forelå et tilstrekkeleg hjemmelsgrunnlag for behandlingen", står det i rapporten.

