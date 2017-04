Fleire fjellovergangar stengt

Tysdag vart det sendt ut obs-varsel for elleve fylke i Sør-Noreg. Det er venta sterk vind og kraftige regnbyer tysdag og onsdag.

Statens vegvesen melder at fleire strekningar natt til onsdag vart stengt, også lenger nord i landet.

Riksveg 7 over Hardangervidda er stengt. På riksveg 15 over Strynefjell er det kolonnekøyring mellom Billingen bom og Ospeli. Det er også stengt på strekninga over Saltfjellet i Nordland. I Finnmark er vegen mellom Olderfjord og Honningsvåg stengt frå Hønsa til Repvåg.

Meteorologisk institutt opplyste tysdag at nedbøren i fjellet ville komme som snø og snøfokk som vil gi vanskelege køyreforhold.

Den sterke vinden som er meldt i Sør-Noreg, kjem av eit lågtrykk som ligg vest for Island og bevegar seg over Norskehavet.

