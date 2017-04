Forbrukarombod kan bli Forbrukartilsyn

Dersom Stortinget godtar endringane vil dei kunne tre i kraft frå 1. januar neste år, skriv E24.

– Forbrukarmyndigheitene må raskt og effektivt kunne gripe inn mot ulovlege forretningsmetodar. Dette er viktig både for dei forbrukarane som blir villeia og alle seriøse næringslivsaktørar som følgjer lova. Derfor foreslår vi fleire endringar for eit betre forbrukarvern, seier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) til E24.

Forbrukarombodet fører i dag tilsyn med marknadsføring av produkt og tenester og kan ilegge bøter. Forbrukarrådet fungerer også som ein interesseorganisasjon for forbrukarane.

Forbrukarombod Elisabeth Lier Haugseth er fornøgd med dei foreslåtte endringane.

– Vår erfaring er at reglane i dag gjer det vanskeleg å handheve og stoppe visse former for alvorlege brot på forbrukarvernlovgjevinga effektivt, seier forbrukarombod Elisabeth Lier Haugseth.

