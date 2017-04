Regjeringa vil ha diskrimineringsnemnd i Bergen

– I tillegg til eit slagkraftig lovverk må vi ha eit godt handhevingsapparat. Derfor foreslår eg ei ny styrkt diskrimineringsnemnd som skal lokaliserast i Bergen, seier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

I dag kan det ta opptil to år frå ei sak blir klaga inn for ombodet til endeleg vedtak i Likestillingsnemnda. I den nye diskrimineringsnemnda skal alle sakene behandlast i éin instans, og det vil kunne bidra til ei halvering av saksbehandlingstida. Det vil bli krav til dommarerfaring for nemndleiarane.

Eit pådrivarorgan

– Eg vil at det skal få konsekvensar å diskriminere. Den nye diskrimineringsnemnda skal derfor kunne ilegge oppreising i saker innanfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold, seier Horne.

I dag har Likestillings- og diskrimineringsombodet (LDO) ein todelt rolle – det er pådrivar for likestilling samtidig som det handhevar lova.

– Eg vil ha eit reindyrka uavhengig pådrivarorgan som kan vere ei samfunnskritisk røyst i pådrivararbeidet. Når lovhandhevaroppgåvene blir skilt ut, får ombodet ei friare stilling i pådrivarfunksjonen. Barneombodet har i dag ei tilsvarande rolle, seier statsråden.

Bjurstrøm kritisk

Likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm meiner endringane er uheldige og vil bety ei svekkinga av ombodet. Den nye nemnda i Bergen skal finansierast ved å hente betydelege ressursar frå dagens Likestillings- og diskrimineringsombod.

– Regjeringa seier i sitt forslag at ressursar tilsvarande 12 til 18 personar vil bli fjerna frå ombodet. Dette er rundt dobbelt så mange som jobbar med klagesaksbehandling i dag, og inneber ei betydeleg svekking av ombodet, seier Bjurstrøm.

