Regjeringa vil la tv-kanalar få vise program og reklame samtidig

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) la fram forslag til endringar i kringkastingslova onsdag.

– Reklame på delt skjerm legg til rette for at sjåarane kan følgje fjernsynssendingar, for eksempel femmila i langrenn eller sykkelritt, utan reklameavbrot som dekkjer heile skjermen, seier Helleland.

Hensikta med forslaget er å gi norske kommersielle kringkastarar like konkurransevilkår som kringkastarar som sender frå andre land. Måler er også å betre finansieringsmoglegheitene til dei norske selskapa.

Regjeringa foreslår også å oppheve ein regel om at reklame ikkje skal overstige 15 prosent av dagleg sendetid, men det vil framleis vere ei avgrensing på tolv minutt reklame per klokketime. Det blir også foreslått å tillate at sponsorar blir presentert i løpet av sponsa programmer. I tillegg blir ein regel i kringkastingslova om presentasjon av premiar oppheva.

(©NPK)