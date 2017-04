Reindriftsmeldinga: – Sametinget er svært skuffa 

Siste stortingsmelding om reindrift kom i 1992. Onsdag presenterte landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) den nye stortingsmeldinga om berekraft i reindrift.

Meldinga inneheld ifølgje regjeringa strategiar og tiltak for at næringa "betre skal kunne utnytte sitt potensial i ei rasjonell og marknadsorientert retning".

Ifølgje regjeringa skal inntektene frå reindrift i størst mogleg grad skapast ved å selje etterspurde produkt og tenester til marknaden. For å styrke posisjonen til reindrifta vil regjeringa på sikt innføre obligatorisk individmerking, i tillegg til tradisjonell øyremerking. Dale meiner individmerking gir moglegheit for å kontrollere reintalet på ein effektiv måte.

Feilslått

– Reintalet er ein avgjerande ramme-føresetnad for drifta til den enkelte reindriftsutøvar, seier Dale, som også ønsker å oppheve forbodet mot offentleggjering av reintala til kvar enkelt utøvar slik at dette blir tilgjengeleg for andre i reindrifta.

Meldinga skapar ikkje begeistring i Sametinget.

– Dette var ei moglegheit for regjeringa å rette opp i ein reindriftspolitikk som i lang tid har vore feilslått. I staden ser vi at det framleis er kontroll- og reguleringsbehov frå myndigheitene som leggjast til grunn for politikkutviklinga, seier sametingsråd Mariann Wollmann Magga.

Ho meiner stortingsmeldinga viser at samane heller ikkje denne gongen er blitt høyrt.

-Nedslåande ambisjonsnivå

– Regjeringa synest å vere mest interessert i å detaljregulere den samiske reindrifta. Næringsutvikling og tiltak for reindriftssamane kjem i andre rekke. Når den viktigaste bodskapen frå regjeringa er å kontrollere reintalet ved hjelp av elektroniske mikrobrikker og få lovfesta rett til å offentleggjere reintalet, er ambisjonsnivået direkte nedslåande, seier Magga.

Ho seier ei vektlegging av samanhengen mellom økologisk, økonomisk og kulturell berekraft ville gitt eit heilt anna fokus i eit så viktig politisk dokument, og samstundes sikre reindrifta som urfolks-næring

