Russland vil sende atomubåt langs norskekysten

Ifølgje The Independent Barents Observer skal den 172 meter lange ubåten delta på paraden til den russiske marinen utanfor St. Petersburg i juli. Den skal segle ut av Kvitsjøen, langs norskekysten, inn mot Skagerrak og vidare inn i Austersjøen før den kjem til St. Petersburg 30. juli.

Dmitrij Donskoj er den einaste Tyfon-ubåten som framleis er i drift. Den vart opphavleg bygd for å sørgje for at Sovjetunionen var førebudd på gjengjelding i tilfelle landet vart utsett for eit atomangrep. Ubåten er utstyrt med 20 missil og opptil 200 atomstridshovud.

– Eg blir bekymra når ein 40 år gammal atomubåt med to relativt store reaktorar om bord skal segle så langt langs norskekysten og inn i Austersjøen. Nordiske styresmakter må sørgje for at dei har eksakte tidspunkt for reisa slik dei kan gjere førebuingar. Det er også nødvendig å få forsikring om at det ikkje er atomvåpen om bord, seier atomfysikar Nils Bøhmer i Bellona til nettstaden.

Den russiske marinen ventar berre på ei godkjenning frå president Vladimir Putin, som er venta å gi sitt klarsignal om ein månads tid.

