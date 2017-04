Transportplanen legg opp til stor aktivitet i vest

– Vi kjem mellom anna til å starte så raskt som mogleg med bygginga av Sotrasambandet og Rogfast. Det siste vil utan tvil vere det største vegprosjektet vi nokosinne har sett i Norge, og det vil markere ei ny tidsrekning for samferdsel på Vestlandet, seier regionvegsjef Helge Eidsnes.

I tillegg til store investeringar i Rogaland og Hordaland, er det også lagt opp til vidare utvikling av E39 i Sogn og Fjordane.

– Sjølv om dei store fjordkryssingsprosjekta får stor merksemd, er det viktig for oss å fjerne flaskehalsane som dagleg er til hinder for trafikantane, seier Eidsnes og viser til at hovudfartsåra på Vestlandet vil bli betydeleg oppgradert med satsinga som no ligg i stortingsmeldinga.

Regjeringa legg opp til at Statens vegvesen skal greie ut fleire store prosjekt med tanke på gjennomføring i siste seksårsperiode.

– Både når det gjeld Hordfast og E16 frå Arna til Voss, har vi fått i oppdrag å greie ut meir med tanke på enklare standard og reduserte kostnader. I tillegg skal vi sørgje for at alle prosjekt som er prioritert i andre del av perioden, skal ha ferdige planar. Dette arbeidet er vi alt godt i gang med, seier regionvegsjefen.

