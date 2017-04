Vegdirektøren: – Sterk transportplan for vegsektoren

Han viser blant anna til at det ligg an til ein vidare vekst i aktivitetsnivået for Statens vegvesen med oppstart av 25 vegprosjekt i første del av planen. Prosjekta har ei førebels kostnadsramme på 100 milliardar kroner.

Planen inneber endå sterkare vekst på miljøvennleg transport i byområda med betydeleg auka statleg medverking, påpeiker Gustavsen.

I snitt skal løyvingane til vedlikehald auke noko frå nivået i dag. Hovudtyngda av auken kjem i åra etter 2024. Utbetring av tunnelar tar framleis ein stor del av løyvingane til fornying dei nærmaste åra.

