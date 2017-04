14 arrestert på cruiseskip i Bodø

Politiet aksjonerte mot skipet torsdag morgon etter å ha fått informasjon om moglege lovbrot. Alle dei arresterte er mistenkte for brot på utlendingslova.

– Alle personane er mannskap om bord på skipet. Dei er opphavleg frå Filippinane, og det dreier seg om både kvinner og menn. Det er oppretta utvisingssak på alle 14 personane, opplyser politiadvokat Charlotte Ringkjøb i Nordland politidistrikt.

Saka blir no oversendt til Utlendingsdirektoratet som har beslutnings-styresmakt i slike saker. I tillegg til at det er oppretta utvisingssak, vurderer politiet om det også skal givast førelegg for brot på utlendingslova.

Ifølgje ein pressemelding frå politiet vil det kontinuerleg bli vurdert om dei arresterte skal framstillast for varetektsfengsling.

Det tidlegare hurtigruteskipet er i dag eigd av reiarlaget Vestland Marine og kom til Bodø frå Tromsø onsdag. Det skal ikkje ha passasjerar om bord.

Hurtigruten seier dei ikkje har noko med saka å gjere, men dei har tidlegare leigd inn både skip og mannskap.

– Hurtigruten eig ikkje skipet i dag, og vi hadde heller ikkje nokon leigeavtale med reiarlaget no. Så dette er i første rekke ei sak mellom styresmaktene og Vestland Marine, seier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

– Men vi i Hurtigruten forventar at alle våre leverandørar følgjer lover og reglar og opererer med norske lønns- og arbeidsvilkår, legger han til.

Bergens-reiarlaget Vestland Marine seier til NRK at dei ikkje vil kommentere saka på det noverande tidspunkt.

