Dale avviser "mageplask" om landbruk

– Vi får fleirtal for viktige forslag som vil bidra til eit meir framtidsretta jordbruk, seier Dale til NTB.

Han seier seg godt fornøgd med at innstillinga frå næringskomiteen uttrykkjer at auka matproduksjon er eit mål for norsk landbrukspolitikk. Kutt i talet på mjølkeregionar, endra marknadsordningar for svin, at målet for økologisk produksjon blir fjerna og at inntektsmålet skal kunne vegast opp mot andre omsyn er blant endringane han meiner å ha fått gjennomslag for.

Ifølgje Dale vil ein reduksjon i talet på kvoteregionar for mjølk frå 18 til 14 gi meir fleksibilitet og betre tilpassing til dei ulike produksjonsvilkåra rundt om i landet.

– Færre og større regionar vil også gi meir velfungerande kvotemarknadar, og meir likeverdige utviklingsmoglegheiter for alle mjølkebønder, seier han.

Statsråden gjekk opphavleg inn for å kutte mjølkeregionane til 10 og avvikle ordninga for marknadsregulering av korn og egg. Dette fekk han ikkje gjennomslag for.

– Arbeidarpartiet er glad for at fleirtalet i næringskomiteen ønskjer ei anna retning for norsk landbruk enn det regjeringa legg opp til, seier Aps Knut Storberget.

