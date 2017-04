Fleire klagar til Norsk pasientskadeerstatning

I Oslo vart det sendt inn 374 klager i første kvartal i år mot 305 i same kvartal i fjor, ein auke på 23 prosent. Den prosentvise auken var klart høgast i Hedmark, der det i år vart sendt inn 83 klager i første kvartal i år mot 51 i 1. kvartal 2016.

Berre Oppland hadde ein nedgang med 5 prosent færre klager i 1. kvartal – 54 mot 57 for tilsvarande kvartal i 2016.

Direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) seier det er vanskeleg å finne ei bestemt årsak til auken i saksmengda.

– Vi meiner nok at det har vore mørketal, og den utviklinga vi no ser, kan tilseie at fleire av dei som tidlegare ikkje tok kontakt med NPE, no melder kravet sitt. Ei årsak til det kan vere at helsepersonell har blitt stadig flinkare til å fortelje pasientar om moglegheita for å få erstatning etter feilbehandling, seier Jørstad.

Han peiker også på at auken kan bety at NPE i større grad også når fram med informasjon om ordninga til ramma personar.

– Det er også grunn til å tru at folk generelt sett er meir rettsbevisste, og at dette bidrar til at vi har hittil i år har fått mange saker, seier Jørstad.

