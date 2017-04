Siv Jensen: – Innvandrarar skal ikkje leve av skattebetalarane

Jensen ville besøkje menneske og sjå på prosjekt ho ville vite meir om. Turen starta på Larvik integreringsmottak, der norskopplæringa byrjar rett etter at asylsøkarane har fått plass på mottaket.

– Innvandrarar skal i jobb, ikkje leve av skattebetalarane. For å lukkast med integreringa, må vi stille krav, seier Jensen til NTB.

– For å få plass på integreringsmottak, må asylsøkaren skrive under på at dei aksepterer strenge krav til motivasjon og eigeninnsats. Dei som får plass, er motiverte og har høgt sannsyn for å få opphald. Dersom dei bryt kontrakten og ikkje følgjer programmet, misser dei plassen, fortset Frp-leiaren.

Frå Larvik gjekk turen til Sandefjord vidaregåande skule der Jensen fekk høyre meir om arbeidet som blir gjort ved skulane i Vestfold fylkeskommune innanfor psykisk helse. Siste stopp var Horten og firmaet poLight AS, som har utvikla ei spesiell kameralinse til mobiltelefonar.

