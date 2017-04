Vi ser framleis mest på TV

Det viser ei ny undersøking om sjåarvanar i norske hushald utført av Ipsos MMI på oppdrag frå Canal Digital Kabel og Telenor.

– Trass i at vi lever i ein nettkvardag med fleire moglege skjermar å sjå på, lever TV-formatet i beste velgåande nesten uavhengig av kva slags innhald vi ser, når ein òg ser om det er on-demand eller direkte, seier Birgit Bjørnsen, leiar for TV og breiband i Telenor Norge.

Over 8 av 10 eller 84 prosent, ser helst film på TV, medan tilsvarande tal for sport er 69 prosent. 38 prosent føretrekker YouTube-klipp på datamaskin.

For dei som likar å sjå sport, er vinteridrett mest populært. Handball kjem som nummer to. Over halvparten eller 54 prosent, av den mannlege befolkninga vil sjå fotball på TV.

I undersøkinga oppgir dei som har svart at norskproduserte "Nobel" og "Frikjent" var dei TV-seriane folk var mest interessert i eller såg på regelmessig. Amerikanske seriar som "Game of Thrones" og "Grey's Anatomy" følgjer like bak.

(©NPK)