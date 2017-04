Bondelaget vil tette inntektsgap

Norske bønder hadde ein inntektsvekst på 5,1 prosent frå 2015 til 2016, men i år er det venta ein nedgang på 1,3 prosent, fastslår Budsjettnemnda for jordbruket.

– Frå 2016 til 2017 viser prognosane at den gode inntektsutviklinga vi har hatt i landbruket vil snu, særleg på grunn av auka kostnadsvekst, og vi ser at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper aukar, seier Bondelagets leiar Lars Petter Bartnes.

Av talgrunnlaget for jordbruksoppgjeret som startar etter påske, går det elles fram at inntekta per årsverk er 100.000 kroner lågare for dei minste mjølkebruka enn for dei største. Bartnes meiner dette i hovudsak kjem av oppgjeret i 2014, som enda i brot.

Hovudsak

Å fylle delar av dette inntektsgapet mellom store og små og mellomstore bruk, blir ei hovudprioritering for Bondelaget i dei kommande forhandlingane.

– I samband med behandlinga av landbruksmeldinga har Stortinget gitt beskjed om at det skal leggjast til rette for inntektsmoglegheiter for både store og små bruk. No forventar vi at dette blir følgt opp i oppgjeret, seier han.

Torsdag leverte næringskomiteen si innstilling til landbruksmeldinga. Bartnes viser til at fleirtalet der slår fast at inntektsmoglegheitene må vere til stades innanfor ein variert bruksstruktur i norsk jordbruk. Innstillinga slår også fast at inntektsgapet mellom bonden og andre yrkesgrupper skal reduserast. Men det har ikkje skjedd dei siste to åra.

– Jordbruket har hatt ei svakare inntektsutvikling enn resten av samfunnet, tilsvarande om lag 8.400 kroner per årsverk, seier Bartnes.

Forskjellar

Bondeorganisasjonane og forhandlingsmotparten staten er representerte i Budsjettnemnda som fredag la fram talgrunnlaget framfor jordbruksoppgjeret. At inntektsutviklinga har vore svakare for bøndene på Vestlandet, er noko Bondelaget merkar seg. I vest ligg inntektene for eit mjølkebruk 35.000 kroner lågare per årsverk enn snittet på landsbasis.

– Eit landbruk over heile landet føreset at alle får ta del i inntektsveksten. Det er ei kjensgjerning at distriktslandbruket i Agder, Vestlandet og Nord-Noreg har blitt hengande etter, seier Bartnes.

Også sauenæringa er blitt hengande etter dei siste to åra, med ein inntektsnedgang på om lag 50.000 kroner, blant anna på grunn av låge prisar som følgje av overskot i marknaden.

(©NPK)