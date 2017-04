Justiskomiteen vil kartleggje etnisiteten til valdsutøvarar

Komiteen har gitt si innstilling til ein opptrappingsplan mot vald og overgrep. Planen skal behandlast av Stortinget 25. april, skriv Aftenposten.

Avisa laga i fjor ein oversikt over familievaldsdommar frå Oslo tingrett i åra 2013 til 2015 som viste at nesten ni av ti gjerningsmenn og -kvinner har etnisitet frå Afrika eller Asia. Komiteen viser til dette funnet og ber regjeringa utarbeide statistikk over kven som utøver vald og overgrep.

– Det inneber at vi må kartleggje etnisitet. Vi må få fram alle fakta som kan hjelpe for å kjempe imot vald mot barn endå meir målretta, seier saksordførar Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Komiteen ber også om at religiøse leiarar og ulike trussamfunn skal involverast i opplæring og informasjon om vald og overgrep.

– Dette handlar ikkje om stigmatisering av trussamfunna eller etnisitet, men om å våge å snakke ope om problem som rammar barn og korleis vi kan få ei auka bevisstgjering og fleire målretta tiltak mot minoritetsmiljø, seier Ropstad.

