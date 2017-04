KrF truar med å gå til Ap med asylbarnbusetjing

Partiet vil etter påske fremme eit forslag i Stortinget om busetjing med det same, ikkje etter eitt år slik regjeringa har lagt opp til, skriv VG.

– Vi opplever at behandlinga av einslege mindreårige asylsøkjarar no er totalt uforsvarleg. Vi fremmar forslag vi håpar regjeringa vil vere med på, dersom ikkje vil vi søke gjennomslag med Ap, seier Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

Ap gjekk i førre veke ut og kravde busetjing med det same. Det har også Utlendingsdirektoratet (UDI) bedt om, ettersom desse ungdommane blir utsette for unødig stress og angst i ein lang venteperiode.

– Det er ingen grunn til å gi desse unge endå eit år ekstra i mottak, det fremmar ikkje integreringa, for å seie det mildt, seier Aps innvandringspolitisk talsmann Stein Erik Lauvås.

Regjeringa har så langt sagt nei til krava, men vikarierande innvandringsminister Per Sandberg (Frp) varsla nyleg tiltak for å betre situasjonen for einslege mindreårige i mottak.

