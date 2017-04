Noreg startar ny kontroll av reisande  

Det nye kontrollregimet tredde i kraft i EU fredag. I Noreg trer det formelt i kraft om nokre dagar, mens dei konkrete tiltaka kjem på plass utover året.

Hovudregelen er at alle skal kontrollerast når dei reiser inn i eller ut av Schengen-området. Slik kontroll er allereie innført for personar frå land utanfor Schengen, men no skal han òg gjelde for nordmenn og innbyggjarar frå dei 25 andre landa i Schengen.

I kontrollen er det mogleg å sjekke folk mot fleire databasar:

* SIS-databasen, der medlemslanda i Schengen utvekslar opplysningar om etterlyste personar og personar som skal nektast innreise.

* Interpol-databasen for tapte og stolne pass.

* Nasjonale databasar for tapte, falske eller stolne pass.

* Andre nasjonale og internasjonale databasar med informasjon om farlege personar.

Vil stoppe framandkrigarar

Kontrollen skal gjennomførast ved at grensevaktene først granskar passet for å forsikre seg om at det er ekte, og at det ikkje er tvil om identiteten til den reisande.

Er dei i tvil, kan dei gå vidare og sjekke passet mot databasane.

Hovudmålet er å få på plass eit kontrollregime som gjer det lettare å oppdage framandkrigarar og personar som kan ha planer om å gjennomføre terrorangrep.

– Terrorangrepa i Paris, Nice og Brussel var for ein stor del gjennomført av personar frå medlemsland i EU. Dette har dessverre gjort det nødvendig å skjerpe personkontrollen på yttergrensa i Schengen, også for personar frå EU og EØS-land, seier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Dette handlar om den felles tryggleiken vår, seier han.

Tiltaka er ein direkte konsekvens av terroren i Paris i november 2015.

Opnar for unntak

Forhandlingane mellom medlemslanda i Schengen har likevel ført til ei viss utvatning av regimet, som både i Noreg og andre land har skapt uro for at passkontrollen kan bli dyr i drift og prega av lange køar.

Kontrollen gjeld både på flyplassar, ved hamnar og ved landegrensene, men berre når ein reiser til eller frå eit land utanfor Schengen.

I tilfelle der kontrollen vil ha "uproporsjonalt" store følgjer for passasjerflyten, er det rom for å gjere stikkprøver i staden. Dette skal i så fall grunngivast ut frå ei trusselvurdering, og unntaket skal vere tidsavgrensa.

Politidirektoratet har fått i oppgåve å vurdere om det kan gjerast unntak ved ein del grenseovergangar i Noreg i ein overgangsperiode.

