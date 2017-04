Sandberg lovar meir aktivitet i fiskerinæringa

Sandberg har fått mykje kritikk frå den nordlege landsdelen fordi han vil fjerne plikta for trålarane til å levere fisk til bestemte anlegg langs kysten.

– På mine halvtanna år som statsråd har det ved fire ulike høve blitt påstått at eg tar livet av kysten. Samtidig er det eit faktum at aktiviteten er høgare enn nokosinne, det blir landa mykje fisk, og det vil komme meir, seier han til Klassekampen.

Sandberg seier pliktordninga ikkje fungerer og trur det vil vere tverrpolitisk semje om dette, der diskusjonen heller vil gå om korleis eit slikt vedtak kan kompenserast. Ap-leiar Jonas Gahr Støre er einig i at pliktsystemet ikkje er optimalt, men er likevel ueinig i framgangsmåten til regjeringa.

– Frp og Høgre vil kutte linja mellom hav og land. Resultatet blir at fisken fritt kan sendast ut av landet, og at arbeidsplassar forsvinn. Fisken høyrer til fellesskapet og skal vere ein berebjelke for verdiskaping og framtid i lokalsamfunna, seier han.

