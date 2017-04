Sentralbanken og finansmarknaden ueinige om renta

Ifølgje Norges Banks prognose for korleis styringsrenta skal utvikle seg, så er det ikkje venta at den blir heva frå 0,5 prosent før i 2019, skriv E24. Sentralbanken anslår i tillegg at det er 40 prosent sjanse for at renta blir kutta ytterlegare ned til 0,25 prosent i same periode.

Marknaden ignorerer dette fullstendig. Mot slutten av 2018 kryp dei såkalla FRA-rentene – framskrivne, fastlagde renter – opp mot 1,2 prosent. Pengemarknadsrenta i dag, det bankane betaler for å låne frå kvarandre, er litt under 1 prosent.

– Det reflekterer at ein ventar ein renteauke, seier Erik Bruce i Nordea Markets, men han trur marknaden tar feil.

– Vi skal hugse at Noregs Bank snakkar om ein renteauke i Noreg, men ikkje før i 2019. Marknaden er meir aggressiv.

I førre månad kunngjorde sentralbanken at styringsrenta blir uendra på 0,5 prosent. Hovudoppgåva til Noregs Bank er å halde inflasjonen nær 2,5 prosent. Det viktigaste verktøyet dei har for å påverke den er nettopp styringsrenta.

(©NPK)