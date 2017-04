"Skam" seier takk for seg med Sana

Hijabkledde Sana, spelt av Iman Meskini (19) blir siste hovudperson ut – etter at sjåarar over heile verda har følgt med på Eva, Noora og Isak i tidlegare sesongar.

Ifølgje VG er det heilt slutt for nettserien, som har vore ein suksesshistorie utan like for kanalen. Det får avisa bekrefta av NRK P3-sjef Håkon Moslet som kallar det å lage "Skam" for "ekstremsport".

Serieskapar Julie Andem forklarar avgjerda slik på Instagram:

– Skam har vore ein 24 timars jobb. Det har heile tida vore gøy å lage, og eg trur det har sikra at serien har eit overskot og at det er som skjer i Skam-universet kjennest overraskande og morosamt. No har vi bestemt at det ikkje blir meir Skam til hausten. Og sjølv om eg veit at ein del kanskje blir opprørte og triste der ute, er eg heilt sikker på at det er ei rett avgjerd.

Andem la også ut teksten på engelsk – og rosar fanbasen til "Skam" som den coolaste i verda, som ho blir "rørt av kvar dag".

(©NPK)