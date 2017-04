Solberg: Eg er djupt sjokkert

– Eg er djupt sjokkert over at vi enda ein gong ser noko som mest sannsynleg er eit terrorangrep. Stefan Löfven (Sveriges statsminister) har omtalt det som eit mogleg terrorangrep, seier statsminister Erna Solberg (H).

Ho seier tankane hennar først og fremst går til pårørande, offer og dei som jobbar med redningsarbeidet.

– Vi må jobbe saman for å finne årsaka og bakgrunnen. Dessverre er ei av utfordringane vi står overfor, at bilar og lastebilar no er gjort om til drapsvåpen, seier Solberg.

Politiet i dei største byane i Noreg og på Oslo lufthamn har bestemt seg for å væpne seg mellombels etter angrepet i Stockholm. Det er òg kalla inn fleire politifolk i dei største byane, opplyser Politidirektoratet.

– Det er naturleg at politiet har våpen på utsette stader i ein sånn situasjon, seier statsministeren og siktar til at smittefaren ved slike hendingar kan vere stor.

– Vurderinga er at terrorhandlingar kan skje i vårt land òg, rett og slett på grunn av inspirasjon frå andre hendingar. Men det er eit førebyggjande tiltak når politiet væpnar seg for å raskt kunne gripe inn viss noko skulle skje, seier Solberg.

