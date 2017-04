Tiltalt for å ha knivstukke naboen i Tyssedal

Angrepet skjedde i ein fleirmannsbustad i kommunen natt til laurdag 26. november. Dei to mennene budde i kvar sin etasje i bygget, men skal ha vore saman og hamna i krangel i leilegheita der det også var to-tre andre til stades, skriv Bergens Tidende.

Ifølgje tiltalen prøvde 42-åringen å drepe nabomannen i 50-åra med to knivstikk i magen og stikk i ryggen og skuldra. Skadane var livstruande og mannen vart frakta til Ullevål sjukehus.

Tiltalte har hevda at han handla i nødverje. Det går fram også av tiltalen, som er tatt ut av Statsadvokatane i Hordaland, at han skal ha knivstukke ei kvinne i handa same natt.

Begge dei involverte mennene er kjenningar av politiet og høyrer til eit rusbelasta miljø.

