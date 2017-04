Ap-lag varslar tøffare tak mot privatskular

Bergen Ap vil ha eit tak på kor stor del privatskulane kan utgjere av det samla tilbodet. I tillegg foreslår dei at privatskulane ikkje blir permanente, skriv Vårt Land.

– Eit slikt forslag betyr i praksis å seie at privatskular ikkje skal få drive verksemd. Om ein får konsesjon for ein avgrensa periode, så vil ingen ideell eigar satse store verdiar i nye bygg eller tilsetje fagfolk berre mellombels, seier styreleiar Odd Anders With i Kristne Friskolers Forbund.

Fylkespartiet i Vest-Agder foreslår at partiprogrammet bør innehalde eit punkt om å fryse talet på private skular med statsstøtte frå neste årsskifte.

– Ei frysordning er til å få frysningar av, seier With. Forbundet hans reagerte allereie då Trond Giske kom med ein lekkasje om sterkare styring av privatskuleetableringar.

– Vi vil gi kommunane og fylkeskommunane avgjerande innverknad over opprettinga av private skular. Når ein privat lokal privatskule går ut over den offentlege skulen, er det eit problem, sa Giske den gangen.

