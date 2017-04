Datatilsynet bekymra for Google-avtale i Trondheim-skulane

Som ein av dei første storkommunane i landet, har Trondheim inngått ein avtale med Google. Dermed kan elevar i kommunen bruke Googles reklamefrie skyteneste G Suite for Education (GSE). Men i avtalen har kommunen gitt selskapet løyve til å skanne skulearbeidet. Dei har også gitt atterhald om at Google må kunne gi informasjon til amerikanske styresmakter, dersom dei blir bedne om det, melder Klassekampen.

– Om Google vil noko, kan dei gjere det utan at nokon er klar over at dei gjer det. Ingen kan gå inn i algoritmane til Google. Ein må berre stole på dei, seier senioringeniør Martha Eike i Datatilsynet.

Også personvern-forskar Gisle Hannemyr ved Universitetet i Oslo reagerer på avtalen.

– Problemet er falske positivar, seier Hannemyr. Han forklarer til avisa at dersom ein elev "skriv om det noble i å gjere seg skuldig i terrorhandlingar", vil amerikanske styresmakter vere interessert i å fange dette opp. Eleven kan dermed risikere reaksjonar, meiner han.

Trondheim kommune forsikrar på sine heimesider at personvernet til barna er varetatt. Prosjektleiar for IKT i trondheimsskulen Siw Olsen Fjørtoft, seier avtalen kommunen har gjort med Google skal vere sikker og hindre misbruk.

(©NPK)