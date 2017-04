Fleire hytter enn bustader i 45 norske kommunar

Statistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB)over bygningsmasse og bustader i Noreg viser at det i 45 kommunar er fleire hytter enn heilårsbustader. Tala byggjer på hyttetala for 2017, som så er samanlikna med bustadtala for i fjor.

Øvst på hyttetoppen tronar Ringsaker kommune i Hedmark, som har eit "hytteoverskot" på nesten 7.000.

Dersom ein måler i hytter per innbyggjar, så er det 27 kommunar som har fleire hytter enn fastbuande. Alle på topp-ti-lista er innlandskommunar i Sør-Noreg. Gjennom dei siste 17 åra har 124 kommunar gitt byggjeløyve til fleire fritidsbygningar enn heilårsbustader, opplyser SSB.

Sjefanalytikar Erik Bruce i Nordea seier at han har inntrykk av at prisen på fritidsbustadene har auka mindre enn bustadprisane, ifølgje Minerva.

– Viss vi ser på dei siste åra, vart det særleg starta bygging av mange hytter i 2015 og 2016, så eg vil tru det er ein refleks av velstandsutviklinga, seier Bruce. Han seier at han i lys av bygging og prisutvikling ikkje ser nokon tendensar til ei hytteboble.

Tar ein utgangspunkt i tettleiken av hytter per kvadratkilometer, er det kommunane langs Oslofjorden som dominerer på lista. Ni av ti kommunar på topplista ligg ved Oslofjorden, alle med meir enn tolv hytter per kvadratkilometer.

(©NPK)