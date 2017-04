PST: 17-åring hadde behaldar med lightergass og spiker

Måndag vart guten varetektsfengsla i to veker med brev- og besøkskontroll og medieforbod i heile perioden, ifølgje rettsavgjerda frå Oslo tingrett.

– Han tok det med fatning, men han var sjølvsagt veldig opprørt, seier forsvarar Aase Karine Sigmond, som seier at ho ikkje er einig i at vilkåra for fengsling var til stades.

Omfattande vakthald i retten

Politiets tryggingsteneste (PST) hadde bedt om lukka dører under fengslingsmøtet av omsyn til etterforskinga, noko retten gav PST medhald i. Utanfor rettssalen var det væpna politi, somme med maskinpistolar.

Syttenåringen har bedt om områdingstid om fengslingsspørsmålet. Samtidig håper forsvararen at etterforskinga til PST skal vise at det ikkje er grunn til å mistenkje han etter siktinga.

Truleg blir guten plassert på ei avdeling med yngre innsette i eit fengsel på Austlandet og ikkje i ein barnevernsinstitusjon. PST kunne ikkje be om meir enn to veker i varetekt fordi den sikta er under 18 år.

Spiker

Laurdag kveld vart eit større område på Grønland i Oslo sperra av etter det vart funne ein bombeliknande gjenstand ved Vaterlandsbrua i Grønlandsleiret i Oslo. Samtidig arresterte politiet syttenåringen, som er russisk statsborgar.

PST seier at gjenstanden som syttenåringen hadde med seg da han vart arrestert, som ei primitiv eining.

– Det snakk om ein behaldar som inneheldt lightergass og med spiker teipa fast på utsida. Slik vi ser det, har det vore eit skadepotensial ved den eininga, men at det har vore avgrensa, seier politiadvokat Kathrine Tonstad.

Forsvararen står fast på at det dreier seg om "gutestrekar", og under fengslingsmøtet kravde ho klienten sett fri.

I PSTs søkjelys

Ifølgje Aftenposten kjem familien til den sikta frå Kaukasus, og dei har budd i Vadsø. PST stadfestar at dei har hatt kjennskap til den arresterte frå før. Det dreidde seg da om førebyggjande tiltak.

– I avhøyr har han sagt at han tar personleg avstand frå IS, og at han er imot terror og vald. Ein av grunnane til at han tar avstand frå IS, er at han ikkje aksepterer den valdsbruken dei utøver. Men han har hatt kontakt med personar som var i PSTs søkjelys i 2015, da han var 15 år gammal. Det er ikkje avsanna, seier forsvarar Sigmond.

(©NPK)