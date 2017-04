Person omkom i fallulykke i Hemsedal

VG skriv at politiet i Sør-Aust politidistrikt stadfestar at ein person har omkomme etter ei fallulykke i alpinanlegget i Hemsedal måndag.

Avisa Hallingdølen får òg opplyst at det har skjedd ei dødsulykke, men at dei pårørande ikkje er varsla. Derfor ønskjer ikkje politiet å gå ut med meir informasjon om personen no.

Dette er den andre dødsulykka i Hemsedal denne vinteren. I slutten av januar omkom ein svensk mann i førtiåra da han kolliderte med eit tre.

