Politiet held fram med mellombels væpning fleire stader

Politidirektoratet (POD) og politimeistrane i landet har måndag hatt eit telefonmøte for å vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpa trusselvurdering.

Politiet melder om at den mellombelse væpninga som vart sett i verk fredag, vert halden ved lag inntil ei ny vurdering vert gjort. Det vert gjort i lys av hendingane i Stockholm og Oslo. Dermed fortset den mellombelse væpninga av politiet i dei største byane og ved Oslo lufthamn Gardermoen.

POD meiner at dei tiltaka som er sett i verk, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST sette søndag.

– For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjer det vi kan for å beskytte befolkninga og forhindre eventuelle hendingar i Noreg. Vi oppfordrar samtidig publikum til å vere årvakne og følgje med på omgjevnadene og varsle oss dersom dei ser noko dei oppfattar som mistenkjeleg, seier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.

Søndag oppjusterte Politiets tryggingsteneste (PST) trusselnivået i Noreg for ein periode på to månader. PST-sjef Benedicte Bjørnland fastslo på ein pressekonferanse søndag ettermiddag at det er sannsynleg at Noreg kan bli råka av eit terrorangrep i 2017.

(©NPK)