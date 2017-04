Politiet held fram væpninga fleire stader

Politidirektoratet (Pod) og politimeistrane har måndag hatt eit telefonmøte for å vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av den skjerpa trusselvurderinga til PST.

Politiet opplyser at dei held fram med den mellombelse væpninga som vart sett i verk fredag, fram til det blir gjort ei ny vurdering. Det skjer i lys av hendingane både i Stockholm og Oslo. Dermed blir det framleis mellombels væpning av politiet i dei største byane og ved Oslo lufthamn Gardermoen.

Pod meiner at dei tiltaka som er sette i verk, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST sette søndag.

– For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjer det vi kan for å trygge befolkninga og hindre eventuelle hendingar i Noreg. Vi oppmodar samtidig publikum til å vere årvakne og følgje med på omgivnadene og varsle oss dersom dei ser noko dei oppfattar som mistenkeleg, seier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.

Oppjustert

– Det vil seie at det er opp til politimeistrane ut ifrå den vurderinga som ligg føre frå PST og den situasjonen som no er uavklart, å vurdere væpning i eige distrikt. Også skal vi ha eit auka nærvær av politi overalt, seier Kvigne til NRK.

Søndag oppjusterte Politiets tryggingsteneste (PST) trusselnivået i Noreg for ein periode på to månader. PST-sjef Benedicte Bjørnland slo på ein pressekonferanse søndag ettermiddag fast at det er sannsynleg at Noreg kan bli ramma av eit terrorangrep i 2017.

PST kalla inn til pressekonferansen i samband med sprengladninga som vart funnen på Grønland i Oslo laurdag kveld, dagen etter angrepet i Stockholm.

Blir orientert kontinuerleg

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) seier situasjonen måndag er den same som det vart gjort greie for på pressekonferansen søndag, ifølgje NRK. Han seier at Noreg er godt rusta til å handtere den noverande trusselsituasjonen.

– Eg blir kontinuerleg orientert om arbeidet, og eg har stor tillit til dei vurderingane som blir gjort, og det arbeidet politiet gjer for å vareta god beredskap, seier Amundsen.

