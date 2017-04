Sprengstoff-sikta 17-åring fengsla i to veker

Fleire politikjelder opplyser til NRK at gjenstanden som syttenåringen hadde med seg da han vart arrestert, skal ha vore sett saman av lightergass og splintar.

Politiets tryggingsteneste (PST) hadde bedt om lukka dører under fengslingsmøtet i Oslo tingrett av omsyn til etterforskinga, og væpna politi, somme med maskinpistolar, heldt vakt under fengslingsmøtet.

Forsvararen til syttenåringen, advokat Aase Karine Sigmond, seier at guten sette seg imot fengslinga. PST kunne ikkje be om meir enn to veker fordi han er under 18 år.

