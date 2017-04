Sysselmann-skip polarsertifisert

Den internasjonale polarkoden, som tredde i kraft frå nyttår, er meint å sikre trygg ferdsel og minst mogleg belastning på miljøet i havområda rundt polane.

Polarsyssel er eitt av dei første norske skipa som får denne sertifiseringa, opplyser Sysselmannen.

– Sysselmannen på Svalbard er stolt over at tenestefartøyet Polarsyssel følgjer opp og no blir polarsertifisert som det første norske skipet som opererer i farvatna rundt Svalbard, heiter det.

