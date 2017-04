14 drukningar så langt i 2017

Tolv menn, éi kvinne og eitt barn har drukna i Noreg dei tre første månadene i år, viser tal frå Redningsselskapet.

Fem av dødsfalla skjede i samband med bruk av båt. Tre personar drukna etter å ha ramla i sjøen frå brygge.

Halvparten av drukningsulykkene i år skjedde i mars. Dei omkomne er fem menn i alderen 37–61 år, éi kvinne på 25 år og ein gut på 6 år. To av dei som er med i denne statistikken, har status som sakna og antatt drukna, ettersom leiteaksjonane ikkje har ført fram.

Drukningane har skjedd i Telemark, Rogaland, Sogn og Fjordane, Oslo og Finnmark. Rogaland er fylket med flest drukningar. Der var det tre drukningar i januar og to i mars.

– Mange tar i bruk sjøen for første gong no i påska. Det er viktig å minne om at vêret kan vere lunefullt, så det er viktig med varme og gode klede og at alle om bord bruker vest. Fell du i vatnet, er sjansane for å overleve mange gonger større om du bruker flyteplagg, seier kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet.

(©NPK)