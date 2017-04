Ammoniakklekkasje og brann i Asko-lager i Vestby

– Røyken er giftig og helseskadeleg, så vi ber folk trekke seg unna, seier vaktleiar Per Håkon Lauritsen i Brann aust til VG.

Brannen starta i 17-tida fredag ettermiddag da det byrja å brenne i ein truck. Det var fryselageret til Asko som vart ramma av brannen. Rundt 150 personar vart evakuerte. Brannvesenet opplyste at dei fekk kontroll over flammane same dagen, men først ved midnatt søndag var brannen sløkt.

Fem hus evakuerte

Tysdag morgon opplyste brannvesenet at dei hadde drive ettersløkking gjennom store delar av natta. Likevel blussa altså brannen opp igjen.

– Nødetatane er på staden. Folk i nærområdet som blir eksponerte for røyk, må lukke vindauga og trekke unna, opplyser Aust politidistrikt på Twitter.

– Vi evakuerer kontinuerleg hus som kjem innanfor sona med røyk. Til saman fem hus skal vere evakuerte, opplyser politiet.

Skogbrannhelikopter

Brannvesenet i både Oslo og Sarpsborg hjelper til i sløkkinga. Det same gjer eit Sea King-helikopter frå Hovudredningssentralen i Sør-Noreg og skogbrannhelikopteret som er stasjonert på Sandefjord lufthavn Torp.

Dessutan er Osloveien forbi staden stengd. Det same er fylkesveg 6 ved Vestby Mølle. Tungtransport som skal til Asko-lageret, slepp ikkje inn til området.

– Vi har ikkje heilt oversikt, men det brenn i takkonstruksjonane, og vi får hjelp frå både skumbilen på Rygge flystasjon og brannvesenet i Follo, seier Harald Mogen, operatør ved Alarmsentral aust, til Moss Avis.

