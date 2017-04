Barnehagane har stadig lengre opningstider

Tala går fram av Kommunal Rapports gjennomgang av dei førebelse Kostra-tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Kostra er eit nasjonalt rapporteringssystem for kommunane.

– Opningstid er ikkje nødvendigvis det same som opphaldstid. Det finst ikkje studiar som viser kva som er optimal opphaldstid i barnehagar. Men vi må tørre å ta debatten om kor lang dagane i barnehagen skal vere. Kven har behov for at dagane skal vere lange? Det må vere grenser for kor langt strikken kan tøyast før det går ut over barna, seier professor i pedagogikk May Britt Drugli ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitetet (NTNU) til avisa.

Drugli publiserte nyleg ein studie som viser at dei av dei yngste barnehagebarna som er lengst i barnehagen, blir meir stressa enn dei som har kortare dagar.

(©NPK)