Beredskapstropp utan båtar

Samtidig som justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) seier politiet aldri har vore betre rusta til å handtere terrorsituasjonar, er styrken som gjerne går under namnet Delta, avhengig av Forsvaret for å komme seg på vatnet, skriv Dagens Næringsliv.

Politiinspektør Ole Vidar Dahl i Oslo politidistrikt forsikrar at dei kan løyse dei oppdraga dei er pålagt, men leiinga i politiet innrømmer at båtsituasjonen går ut over beredskapen.

– Vi står no i ein situasjon med noko redusert beredskap. Dette er ein risiko vi har erkjent. Vi har eit tett og godt samarbeid med Forsvaret og får nødvendig bistand når vi ber om det, seier fungerande beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet. Han kan ikkje fortelje når nye båtar kan vere på plass.

– Det er vanskeleg å forstå korleis denne situasjonen kan oppstå. Sju år etter 22. juli må vi igjen ha ein debatt om båtkapasiteten til beredskapstroppen. Dette må bli raskt ordna, seier leiaren i Stortingets justiskomité, Hadia Tajik (Ap).

(©NPK)