Langvarig sløkking av Asko-brann i Vestby

Lageret der brannen braut ut, ligg aust for E6 i Akershus. Ved 19-tida tysdag opplyste Aust politidistrikt at brannvesenet har kontroll, men at det vidare sløkkingsarbeidet kjem til å ta lang tid.

Lageret leverer frysevarer til ein del butikkar i Østfold i tillegg frysevarer til serveringsstader over ein større del av Austlandet.

– I daglegvarebutikkane trur eg konsekvensane kjem til å bli ganske små. Det kan bli utselt for enkelte varer i serveringsmarknaden, seier administrerande direktør Tore Bekken i Asko til NTB.

Bedt om å evakuere

Som følgje av brannen vart ein del som bur i området bedt om å evakuere tysdag ettermiddag. Folk i ein radius på 2,5 kilometer fekk beskjed om halde seg innandørs. Politiet har varsla folk via tekstmeldingar.

– Ettersom det ikkje er snakk om fare for liv og helse, vel vi å ikkje gå til ytterlegare tiltak for å evakuere folk, sa politiadvokat Hilde Bøch Høyer i Aust politidistrikt til NTB tidlegare tysdag.

Starta fredag

Brannen starta i 17-tida fredag da det byrja å brenne i ein truck, og brannen ramma fryselageret til Asko. Rundt 150 personar vart evakuert. Brannvesenet melde at dei fekk kontroll over flammane same dag, men han vart først meld sløkt ved midnatt søndag.

Tysdag morgon opplyste brannvesenet at dei hadde drive ettersløkking gjennom store delar av natta. Likevel blussa altså brannen opp igjen. I første omgang vart fem hus evakuerte.

Brannvesenet i både Oslo og Sarpsborg hjelpte til med sløkkinga. Det same gjorde eit Sea King-helikopter frå Hovudredningssentralen i Sør-Noreg og eit skogbrannhelikopter som er stasjonert ved Sandefjord lufthavn.

