Sak om Naustdal-familie til menneskerettsdomstolen

Advokat Roger Kista ved Christian Legal Centre i London seier til avisa Dagen at saka er gjennomsyra av religiøse og kulturelle fordommar. Han meiner norske styresmakter hadde moglegheit til å overvake situasjonen til familien, men ikkje til å gripe inn slik barnevernet gjorde.

Familien budde i Naustdal i Sunnfjord då barnevernet henta dei fem barna i november 2015 og plasserte dei i tre ulike fosterheimar. Foreldra blei sikta for familievald, men fekk barna tilbake i juni 2016 etter kraftig kritikk mot barnevernet og sterke reaksjonar i både Noreg og fleire andre land. Familien flytta til Romania i august i fjor.

Rettssaka mot foreldreparet skulle starte i Fjordane tingrett 3. januar, men blei utsett ettersom paret ikkje møtte opp.

I eit intervju på rumensk TV innrømde paret at dei har gitt barna klaps på baken og trekt dei i øyra – sjølv om dei visste at slike metodar for oppdraging er ulovlege i Noreg. Paret er pinsevenner, og fleire av deira støttespelarar hevdar at frykt for kristen indoktrinering var årsaka til at barnevernet tok over omsorga for barna.

Saka er ein av åtte om norsk barnevern som skal opp for EMD i Strasbourg.

– Eg er ikkje i tvil om at Naustdal-saka er ei uakseptabel krenking av både barn og foreldre uavhengig av korleis dette går i Strasbourg, seier Gro Hillestad Thune, som tidlegare var dommar i EMD.

