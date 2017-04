Transportarbeidarar vil diskutere terror-tiltak

Førre fredag vart ein lastebil kapra og køyrd inn i ei folkemengde i Stockholm. Fire personar er døydde etter angrepet, og 15 personar er skadde. Også i Nice, Berlin og London har det vore liknande angrep dei siste åra.

Forbundsleiar i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars Johnsen, seier til P4 at dei vil diskutere tiltak for å hindre kapringar av tunge køyretøy, sidan dei fryktar at slike angrep også kan skje i Noreg.

– Det finst teknologi som kan gjere det vanskelegare å kapre desse køyretøya. Kodesperre er ei moglegheit, men det vil truleg føre til seinare leveransar i transportnæringa. Ei anna løysing kunne vore ein teknologi som kunne sperre drivstofftilgangen utanfrå, seier Johnsen.

Han seier dei bør gjere det som er praktisk mogleg å gjere, men at ein aldri kan gardere seg hundre prosent mot slike hendingar.

I Sverige har infrastrukturministeren Anna Johansson allereie kalla inn bransjen til eit møte torsdag for å diskutere tiltak, ifølgje Sveriges Radio. I Noreg er det ennå ikkje tatt initiativ til noko liknande møte frå politisk hald, opplyser Samferdselsdepartementet overfor VG.

Har innført tiltak

Den norske avdelinga av det svenske renovasjonskonsernet Ragn Sells har allereie innført tiltak etter hendinga i Stockholm, skriv VG.

Selskapet har bedt sine sjåførar om ikkje å forlate førarhuset på bilane uvakta, som eit mellombels tiltak fram til dei får ekstra nøkkelsett. Når det skjer, kan køyretøya låsast frå utsida medan motoren er i gang. Renovasjonsbilar må ha motoren i gang når søppelet blir pressa saman i lasterommet.

– Dette var eit heilt naturleg tiltak for å unngå at noko som det i Stockholm skal skje, seier Ragn Sells' direktør for kvalitet og miljø, Cecilie Lind, til avisa.

Forlagt moglege tiltak

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har blitt forlagt moglege tiltak, blant anna at lastebilane vert låste automatisk når sjåføren forlèt køyretøyet. Dette skal gjere det vanskelegare å kapre lastebilen, men NLF er kritisk, skriv Dagbladet.

– Med det kan sjåføren bli eit terrormål. Vi reknar ikkje terror som eit lastebilproblem og meiner det ikkje er så mykje som kan gjerast, men sunn fornuft – som ikkje å la køyretøyet stå på tomgang – er medlemmene våre bevisste på, seier kommunikasjonssjef Stein Inge Stølen.

(©NPK)