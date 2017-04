Finn du ein bjørnebæsj i påsken – få den analysert!

23.000 personar er allereie registrerte i rapportsystemet Skandobs, men Statens naturoppsyn (SNO) vil ha fleire brukarar. Det dei ønskjer er synsobservasjonar av dei store rovdyra, men også spor og andre sporteikn som dei har lagt igjen.

– Og finn du ein bæsj som du mistenkjer er frå ulv, jerv, eller brunbjørn, så kan du levere han inn til den lokale rovviltkontakten i SNO for DNA-analyse, skriv Rovdata.

– Mange brukar fridagane i påska til å vere i naturen. Det aukar sjansane for å sjå spor etter dei store rovdyra. Vi håpar derfor at publikum i påska vil bidra til overvakinga av dei store rovdyra. Dette kan ein gjere ved å melde frå om observasjonar via Skandobs eller ved å ringe direkte til SNO. Vi brukar kvalitetssikra informasjon til å kartleggje og overvake rovdyrbestandane i Noreg, seier leiar Jonas Kindberg i Rovdata.

18.000 av dei som er registrerte med Skandobs-brukar, har lasta ned appen som gjer at ein kan melde frå der og då, nesten uansett kvar ein er.

Observasjonane er viktige for overvakinga og bestandstal. I Noreg blir observasjonar av ulv, familiegrupper av gaupe og jervehi følgde opp i felt av SNO. I Sverige, der det er klart flest brukarar og observasjonar, vert feltkontrollane utførte av länsstyra.

