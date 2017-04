Fjord Line fiksa båten – i rute frå torsdag

Tekniske problem med framdriftsmaskineriet førte til at alle Fjord Line-seglingane mellom Kristiansand og Hirtshals tysdag og onsdag vart kansellerte. Men onsdag ettermiddag kunne reiarlaget opplyse at dei har fiksa feilen.

– Først av alt vil eg beklage overfor alle reisande som på kort varsel har måtta endre på planane sine. Vi kan dessverre aldri gardere oss 100 prosent mot tekniske feil. No er vi utruleg glade for at påskeutfarten med HSC Fjord Cat vil gå som normalt, seier konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line.

Skjærtorsdag skal HSC Fjord Cat vere på vatnet igjen, likevel med berre tre av fire hovudmaskiner i drift. Det fører til litt lengre reisetid over Skagerrak, men Ternblom ser det framleis som realistisk å følgje dei oppsette avgangstidene. Frå og med langfredag skal alle hovudmaskinene vere i full drift.

Ifølgje Fædrelandsvennen hadde rundt 1.000 personar bestilt reise med katamaranen onsdag. Alle har enten blitt flytta til andre avgangar eller har fått pengane tilbake.

Også fredag førre veke vart det turane til katamaranen kansellerte på grunn av tekniske problem. Måndag var det vêret som sette ein stoppar for trafikken før tekniske problem igjen førte til kanselleringar tysdag og onsdag.

