Fortalde om mishandling heime – barnehagen gjorde ingenting

Det første notatet om kva barna hadde fortalt om vald i heimen vart levert til barnehagestyraren i mars 2013. Styraren valde å ikkje melde frå om saken, skriv Bergensavisen.

Eit nytt notat eit drygt år seinare førte heller ikkje til at saka gjekk vidare. Den hausten fekk barnehagen ny styrar, som på halvtanna år fekk sju nye skriftlege meldingar der barna fortalde om vald i heimen. Først då denne styraren var sjukmeldt, skjedde det noko då vikaren tok affære.

Far til barna vart meldt til politiet for vald i november 2016, og barnevernet fekk vite om notata i barnehagen. No er begge foreldra sikta for barnemishandling, og ifølgje papir avisa har fått innsyn i, dreier det seg blant anna om slag og lugging.

Barnehageeigaren beklagar på det sterkaste det som har skjedd og seier dei i etterkant har hatt ein grundig gjennomgang med dei tilsette om opplysningsplikta til barnehagetilsette. Den private aktøren meiner dei har gode rutinar på området, men at desse ikkje er blitt følgde.

