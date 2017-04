Misjonsgeneral skuffa over Ap – vurderer partibyte

– Arbeidarpartiet er nok det partiet som har flest kristne veljarar. Og her synest eg partiet må bli meir tydeleg. Vi skal ikkje vere redde for dei kristne tradisjonane og verdiane våre, seier Rune Edvardsen til Fædrelandsvennen.

Han er dagleg leiar i misjonsorganisasjonen Troens Bevis i Kvinesdal, som driv misjonsverksemd over heile verda.

Bakgrunnen for Edvardsens skuffelse er at Ap mellom anna vurderer å programfeste fjerning av K-en i KRLE-faget i grunnskulen. KRLE står for kristendom, religion, livssyn og etikk og erstatta i 2015 faget religion, livssyn og etikk (RLE) som følgje av samarbeidsavtalen mellom regjeringa Solberg og KrF.

Partiet liknar òg for mykje på Frp i innvandringspolitikken, meiner Edvardsen.

– Eg har ikkje bestemt meg for kva eg skal gjere. Eg har vorte veldig skuffa, seier Edvardsen.

Han får støtte frå Ap-ordføraren i Skedsmo utanfor Oslo, presten Ole Jacop Flæten.

– Tilbakemeldinga frå skulane er at innhaldet og vektinga mellom verdsreligionane fungerer veldig godt, seier han til Vårt Land.

AUF-leiar Mani Hussaini seier at forslaget ikkje har som mål å redigere rolla til den kristne kulturarven i skulen, tvert imot.

– Men politikarane bør ikkje bestemme kor stor del av eit fag eit tema skal utgjere, seier han.

