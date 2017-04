Nydeleg i nord og ruskevêr med gløtt av sol i sør

Løysinga for dei fleste som reiser til fjells i Sør-Noreg, blir derfor å bunkre seg innandørs med kryssord, påskekrim og kanskje ein spennande podkast på øyret for å få tida til å gå. For dei som vågar seg utandørs, er truleg både ull og regntøy smarte val.

Allereie onsdag kom ein vêrfront med nedbør sigande inn over Sør-Noreg, og varsla frå meteorologane for heile påska ser rimeleg triste ut.

På Austlandet vil påskesola glimre med sitt fråvær – nokre solgløtt langfredag er truleg det beste ein kan håpe på. På Vestlandet ser det ut til å bli eit "vêrvindauge" med stort sett opphald og gløtt av sol skjærtorsdag og langfredag.

I våre nordlegaste fylke blir det derimot reine solskinshistoria, sjølv om kvikksølvet nok vil krype eit stykke ned under null. Men det ser uansett ut til å bli fleire finvêrsdagar i påska, ikkje minst i Lofoten.

Skred og skogbrann

NVEs snøskredekspertar vurderte skredfaren som betydeleg i Trollheimen, Romsdal og på Sunnmøre tysdag, men ved inngangen til påskehelga er faregraden moderat i heile landet.

Folk på skitur bør derimot ta visse forholdsreglar: Sett deg inn i lokale skredvurderingar og ver obs på sol som varmar opp snødekket, noko som aukar faren for at laussnø skal losne og rase ned spesielt frå bratte heng og fjellsider.

Og viss nokon skulle la seg freiste av bålkos med grillpølser og marshmallows, må dei tenkte på at det er tørr vegetasjon mange stader, noko som betyr skogbrannfare.

I Kristiansand kommune i Vest-Agder vert faren vurdert som svært stor dei neste dagane, medan det er stor og moderat skogbrannfare mange stader i Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Dersom det skulle bli eld i tørt gras, står et skogbrannhelikopter parat på Sandefjord lufthavn Torp.

Hugs solkrem likevel

Sjølv om hellet ikkje er med deg, og sola ikkje maktar å bryte gjennom skydekke og snødrev i Sør-Noreg, er det meir enn berre fjellvettreglane som er verdt å hugse på. Solbriller og eit sjenerøst lag med solkrem er nøkkelord både i godvêr og gråvêr.

– Også i lett skydekke og snødrev er det viktig å beskytte seg. Enkelte gonger kan slikt vêr faktisk gi sterkare stråler enn ved klarvêr, seier forskar Bjørn Johnsen i Statens strålevern til NRK.

(©NPK)