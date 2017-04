Smak av e-sport og rekordmange jenter under The Gathering

Kapasiteten i Vikingskipet på Hamar er utvida med fleire hundre sitteplassar sidan den førre påskehappeninga for folk som heller vil sitte i ein smekkfull og mørk hall enn å feire høgtida i ei hytte langt til fjells. Totalt ventar arrangøren at nærare 7.000 menneske kjem innom den desidert største påskehytta landet, seier kommunikasjonsansvarleg Simon Eriksen Valvik i The Gathering til NTB.

Samtidig aukar altså jentedelen. På fem år har prosentdelen auka frå 7 til 12, fortel Frøya Viridian, leiaren for konkurransar og spelturneringar på TG.

– Eg trur mange har følt at gaming og datakultur er eit guteområde. Mange tenkjer at det ikkje er så mange av oss jenter som kan dataprogrammering, men vi kan det, og det er mange av oss, seier Viridian til NRK.

Pressekontakt Hoa Binh Ngnyeh fortel at arrangørane aktivt har jobba for å fange interessa hos jenter, blant anna med aktivitetar som speler meir på jenteinteresser.

163.000 i pengepremiar

I år er det dessutan freistande pengepremiar i potten i sju turneringar. I motsetning til den sterkt veksande e-sporten der nokre få inviterte topplag kjempar mot kvarandre om ofte enorme pengepremiar, er tanken å gi dei aktive deltakarane eit seriøst tilbod. Sjølv om nøkkelordet er "casual gaming", blir det likevel ein smak av e-sport i Vikingskipet òg.

Lagturneringane med spela Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends og Overwatch har til saman 124.500 kroner i premiepotten, 20.000 kroner til vinnarlaga og prispengar heilt ned til åttandeplass. I spela Herthstone, Minecraft All Stars, Minecraft Voxel Hero og Rocket League er det 38.500 kroner fordelt på dei tre beste.

– Tidlegare har mange ikkje hatt høve til å komme fordi sannsynet for å få noko igjen for investeringa er liten. No har vi gjennomført tiltak for å svare på det, og vi håper fleire lag har lyst til å vere med. Intensjonen er ikkje at laga skal kjøpe billett og så dra igjen etterpå, fortalde Jørgen Vigdal til Gamer.no i mars.

Han understrekar at for The Gathering er e-sport noko dei aller beste held på med, mens kven som helst skal finne glede i å konkurrere i Vikingskipet.

300 millionar

Når det gjeld e-sport er dette på veg opp og fram i Noreg. Spelarar frå land som USA og Kina dominerer, men også danskar og svenskar er å finne på inntektstoppen internasjonalt. Ifølgje esportsearnings.com er amerikanaren Saahil Arora øvst på inntektstoppen med ei inntekt på vel 2,7 millionar dollar totalt.

Over 36.000 spelarar er med i oversikta, og til saman har dei spelt inn nesten 300 millionar dollar på 21.500 turneringar.

Også Norege har fleire sterke e-sportspelarar, og nyleg vann Håvard Nygaard og e-sportslaget Faze Clan ei Counter Strike-turnering i Kiev med 300.000 dollar i premiepotten. Ifølgje E-sports earnings, nettstaden som samlar inn data frå slike turneringar, har Nygaard dratt inn 41.000 dollar hittil i år.

