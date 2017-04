Fleire togforseinkingar i fjor

Tar ein med innstillingane i den dryge månaden streiken gjekk føre seg, aukar talet til 273, mens det i 2015 var 236, skriv VG, som har gått gjennom alle persontogavgangar i Noreg.

Signalfeil er den suverent vanlegaste årsaka til innstillingar, følgt av feil på togmateriell og problem med kontaktleidninga som gir toga straum. På spørsmål om kvifor problemet aukar trass forholdsvis store løyvingar til jernbana, svarar Bane Nor at det er eit stort etterslep på vedlikehald.

– 2016 var det første året at etterslepet vart kutta. Betringar skjer ikkje over natta. Dette krev framleis grundig og langsiktig arbeid, seier Victor Hansen som er direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor. Statsføretaket, som er Jernbaneverkets arvtakar, påpeikar i ei pressemelding at dei tel annleis enn VG, som også tar med forseinkingar som blir køyrt inn undervegs. Bane Nors målingar viser at 91 prosent av avgangane som vart køyrt i fjor, er punktlege, omtrent det same som i Sveits.

(©NPK)