For mange uvaksinerte barn i Noreg

Finnmark, Telemark og Vestfold kjem dårlegast ut på statistikken til Folkehelseinstituttet.

– Alle som bur i Noreg skal eigentleg ha vaksinert seg med to dosar MMR-vaksine. For å forhindre utbrot av meslingar ønskjer vi ein dekningsgrad på over 95 prosent, seier Jann Storsæter, overlege på vaksineavdelinga på Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Den ferskaste statistikken til FHI viser rekordhøg vaksinasjonsdekning blant toåringar i 2016. Men dekninga blant 16-åringar er berre 91 prosent og under 90 prosent i Finnmark, Telemark og Vestfold.

– Det er ikkje nødvendigvis ein veldig alvorleg situasjon, men vi kan ikkje vere fornøgde med resultatet når vi ser små hol i nettet, seier Storsæter.

Fylkeslegen i Finnmark, Eivind Merok, antydar at dei låge tala kan kome av problem med registreringa av dei som får vaksinar.

– Ei anna mogleg årsak kan vere at det har vore ganske mykje rørsle i busetjingsmønsteret i Finnmark dei siste åra med ein god del innflytting utanfrå, seier han.

I januar blei det meldt om rundt 500 meslingtilfelle i Europa. I Noreg var det eit utbrot av meslingar i 2011, men både før og etter har talet på smittetilfelle lege mellom fem og ti i året.

